Detienen a uno de los presuntos autores materiales del homicidio del libanés en Cambyretá.

La tarde de este lunes se concretó la detención de uno de los presuntos autores materiales del homicidio de Mohamad Ali Awala (55), ocurrido el pasado 11 de septiembre en Cambyretá. El detenido tenía una medida alternativa a la prisión por un caso anterior de intento de homicidio en 2024, y en su poder hallaron drogas.

El procedimiento se desarrolló a las 18:30 en el barrio Ytororõ de Capitán Miranda. Alderete tenía medida alternativa a la prisión, en el marco de una causa anterior por supuesto intento de homicidio en 2024.

En poder del mismo incautaron droga tipo marihuana en su residencia, como también un celular. El hombre presentaría heridas de quemaduras coincidentes con el modo en que fue asesinado el libanés, quien fue hallado calcinado en el interior de su camioneta.

La principal hipótesis de los investigadores es que se trataría de un ajuste de cuentas relacionado con el mundo del narcotráfico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tras persecución recuperan auto denunciado como hurtado, pero conductor huyó de la Policía

Relación con el caso

El pasado 19 de septiembre, personal de Investigaciones de la Policía Nacional allanó la vivienda de Alderete Ramos, así como la de quien sería uno de sus colaboradores, Nery Ismael González Vázquez (28). Este segundo quedó detenido, pero no habían hallado a Alderete en su residencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según fuentes, Marcelo Alderete se había entregado en la Comisaría 11ª de Capitán Miranda un día antes del allanamiento, por una causa en la que era requerido por supuesto intento de homicidio del año 2024. Fue detenido en el marco de ese caso.

Los investigadores detectaron que este fin de semana se le habría otorgado arresto domiciliario, por lo que solicitaron que se ordene la detención en el marco de esta causa, investigada por la agente fiscal Rocío Valdez.

Los intervinientes habían constatado que el hombre tenía heridas de quemaduras en los brazos, que coincidirían con el modo en que fue ejecutado el libanés el pasado 11 de septiembre. La hipótesis de los investigadores sería que se trató de un ajuste de cuentas, debido a que el fallecido habría querido cobrar deudas presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas, y los sospechosos lo habrían matado para evitar pagar lo adeudado.

Lea más: Detienen a uno de los presuntos autores del homicidio de un cambista en Cambyretá

El caso investigado

La tarde del jueves 11 de septiembre, pobladores de la compañía Colonia Paraná, del distrito de Cambyretá, denunciaron la incineración de una camioneta al costado del camino vecinal conocido como Ruta 14. Bomberos voluntarios de la ciudad constataron que en su interior se encontraba un cuerpo humano calcinado por las llamas.

Entretanto, lograron identificar el rodado, que sería una Toyota Hilux D/C 4x4, automática, de color negro, con matrícula AALF 880, registrada a nombre de Junior Mohamad Awala López (24), oriundo de Capiatá. El propietario de la camioneta señaló que su padre, Ali Mohamad Awala (55), viajó a Encarnación y se encontraba desaparecido.

A pocos metros del lugar donde estaba la camioneta, los investigadores hallaron billetes de moneda nacional quemados, así como un revólver de la marca Dóberman, calibre .22 mm. Además, encontraron una botella de plástico que, presumiblemente, fue utilizada para rociar combustible. Los elementos fueron incautados y puestos a disposición del agente fiscal de turno.

Según el sistema informático de la Policía Nacional, Ali Mohamad Awala poseía 16 antecedentes, entre ellos por estafa (2004, 2008, 2009, 2014, 2017); falsificación de instrumentos públicos (2008, 2010); trata de personas (2008); robo (2008); y exposición al peligro (2008).

Fue parte de la comisión directiva de la Liga Capiateña de Fútbol, donde fue reelecto en 2020 como vicepresidente segundo. En la misma comisión, el vicepresidente en ese entonces fue Erico Galeano.