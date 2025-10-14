Imputan a joven por abusar de su primito de 7 años

La Fiscalía de Ñemby imputó a un joven de 20 años por la presunta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños, tras ser sindicado de manosear a su primo desde temprana edad.

Lea más: Imputan a un joven que abusaba de la hermanita de su novia

De acuerdo con el relato contenido en la imputación presentada por la fiscala Lourdes Bobadilla, los abusos habrían ocurrido en la vivienda del agresor, donde el joven llevaba al niño con el pretexto de jugar al videojuego Free Fire. En esas ocasiones, el ahora imputado también le habría mostrado videos pornográficos.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio Público dispuso la detención del sospechoso mientras continúa la investigación. La fiscal Bobadilla anunció que solicitará medidas de protección para la víctima y su entorno familiar.

Lea más: Niña de 12 años fue víctima de abuso: tres de los cuatro supuestos autores son inimputables