Imputan a joven por abusar de su primito de 7 años

La agente fiscal Lourdes Bobadilla presentó imputación contra un joven de 20 años, acusado de haber abusado de su primo desde que la víctima tenía 7 años. El Ministerio Público ordenó su detención tras la declaración del menor.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 18:59
Imagen de referencia sobre el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
La Fiscalía de Ñemby imputó a un joven de 20 años por la presunta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños, tras ser sindicado de manosear a su primo desde temprana edad.

De acuerdo con el relato contenido en la imputación presentada por la fiscala Lourdes Bobadilla, los abusos habrían ocurrido en la vivienda del agresor, donde el joven llevaba al niño con el pretexto de jugar al videojuego Free Fire. En esas ocasiones, el ahora imputado también le habría mostrado videos pornográficos.

Ante la gravedad del caso, el Ministerio Público dispuso la detención del sospechoso mientras continúa la investigación. La fiscal Bobadilla anunció que solicitará medidas de protección para la víctima y su entorno familiar.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.

