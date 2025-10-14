Investigarán los bienes de fiscal y auxiliar que cayeron por presunta coima

La fiscala Yeimi Adle, a cargo de la investigación, brindó detalles sobre la detención del fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre y su auxiliar Lilian Andrea Florenciano, quienes fueron aprehendidos en el marco de una operación vigilada por presunto cohecho pasivo agravado (cobro de coima). El procedimiento se llevó a cabo en la Fiscalía de Emboscada.

Los agentes del Ministerio Público cayeron ayer durante una entrega de dinero, luego de una denuncia formal de un procesado judicial al cual le solicitaron dinero.

El dinero, fotocopiado y autenticado, estaba en el escritorio

Según el relato de la fiscala Adle, la denuncia fue fundamental para la intervención. “La plata, los siete millones de guaraníes, previamente fue fotocopiada y autenticada y estaba en el escritorio de la auxiliar fiscal”, afirmó.

La denuncia provino de la defensora de un procesado, Mauricio Méndez. “Vino la abogada del procesado a realizar su denuncia y comentó que en principio le habían solicitado esa suma para presentar supuestamente un sobreseimiento provisional y como no pudieron juntar la plata, entonces fue acusado el señor Méndez”, explicó Adle.

Posteriormente, los imputados se habrían vuelto a comunicar, ya que la audiencia preliminar estaba prevista para el día de hoy. “Le solicitaron el dinero para cambiar la carátula por suspensión provisional” dijo.

A partir de allí, la Fiscalía procesó los billetes y registró la negociación y la entrega en filmaciones autorizadas por orden judicial.

Investigación patrimonial

Además del delito de cohecho, la fiscala Yeimi Adle confirmó que se iniciará una profunda investigación de bienes para ambos funcionarios.

“Generalmente, siempre se debe realizar una investigación patrimonial, a veces solicitamos a la Contraloría y a veces nosotros hacemos la circularización a bancos, Registros Públicos y demás. Esta es una investigación que yo realizo en todos los casos de enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y demás”, indicó la fiscala.

La sospecha es que el dinero exigido podría ser parte de un patrón de cobro de coimas para beneficiar a procesados.

La fiscala también señaló que la auxiliar fiscal fue tomada en calidad de cómplice dentro de la figura penal de cohecho pasivo agravado.