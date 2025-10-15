Brutal agresión a mujer en Abaí: imputan a brasileño sindicado como autor

El brasileño Jorbas Vaccari fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de coacción grave y producción de riesgos comunes, en relación con la Ley de Armas, tras la brutal agresión a una mujer en Abaí, según fuentes de ABC.

La Fiscalía también ordenó la captura del sindicado como autor de la brutal agresión, en la que fue víctima Gracieli Conrad López (26) y que ocurrió el pasado 1 de octubre en una vivienda de la ciudad mencionada del departamento de Caazapá.

Cámaras de circuito cerrado registraron el momento en que el agresor arrastró a la víctima del cabello, la lanzó al suelo y le propinó tanto patadas como golpes de puño. Todo esto mientras portaba un arma de fuego, con la cual, en un momento, le apuntó a la nuca y la cabeza.

La víctima sufrió lesiones en el rostro, brazos y piernas como consecuencia de la golpiza. Fue auxiliada en el Centro de Salud de San Cristóbal, departamento de Alto Paraná, y posteriormente presentó su denuncia formal ante las autoridades.