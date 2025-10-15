Policiales

Brutal agresión a mujer en Abaí: imputan a brasileño sindicado como autor

La Fiscalía imputó al autor de la brutal agresión a una mujer en Abaí por coacción grave y producción de riesgos comunes. Además, emitió una orden de captura en su contra.

15 de octubre de 2025 - 09:34

El brasileño Jorbas Vaccari fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de coacción grave y producción de riesgos comunes, en relación con la Ley de Armas, tras la brutal agresión a una mujer en Abaí, según fuentes de ABC.

La Fiscalía también ordenó la captura del sindicado como autor de la brutal agresión, en la que fue víctima Gracieli Conrad López (26) y que ocurrió el pasado 1 de octubre en una vivienda de la ciudad mencionada del departamento de Caazapá.

Cámaras de circuito cerrado registraron el momento en que el agresor arrastró a la víctima del cabello, la lanzó al suelo y le propinó tanto patadas como golpes de puño. Todo esto mientras portaba un arma de fuego, con la cual, en un momento, le apuntó a la nuca y la cabeza.

La víctima sufrió lesiones en el rostro, brazos y piernas como consecuencia de la golpiza. Fue auxiliada en el Centro de Salud de San Cristóbal, departamento de Alto Paraná, y posteriormente presentó su denuncia formal ante las autoridades.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.