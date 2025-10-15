Revelan cantidad de conductores de plataforma asesinados en cinco años

Basilio Duarte, representante de la Asociación de conductores de plataforma, dijo que las estadísticas que manejan sobre asaltos a trabajadores del gremio no coincide con las de la Policía Nacional por falta de denuncias formales. Agregó que suman 18 los fallecidos desde la instalación de las plataformas en nuestro país.

De acuerdo con Duarte, se registra un mínimo de dos asaltos por día a choferes de plataforma, pero que muchos conductores, por temor a represalias o ante la burocracia, deciden no denunciar ante las instancias correspondientes.

“Es una lucha nuestra esta... de hacer que ellos pasen por la comisaría, por lo menos para los datos estadísticos”, señaló.

Lea más: Choferes de plataforma se movilizarán contra la inseguridad

Conductores de plataforma responsabilizan a la Fiscalía

“Nos dimos cuenta de que no es tanto culpa de la Policía; el Ministerio Público es el que no está haciendo su trabajo”, lamentó, en conversación de 780 AM.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Instó a los conductores de plataforma a denunciar los hechos de violencia, los asaltos, para luego poder realizar el reclamo correspondiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los últimos casos que se dio a conocer ocurrió en Cambyretá, donde una conductora de plataforma de movilidad denunció que un pasajero la asaltó al terminar un viaje, en el barrio Arroyo Porã cerca de las 00:00 del 19 de septiembre.

La mujer fue amenazada con un machetillo y despojada del dinero de su recaudación, aproximadamente G. 250.000.