Video: cae empresario supuestamente implicado en mafia de los pagarés

En un operativo del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Asunción – División Estafa, la Policía Nacional detuvo a Julio César Paiva Krause (59), empresario imputado en el caso conocido como la “mafia de los pagarés”, quien se encontraba prófugo desde julio pasado.

Durante el procedimiento se incautaron G. 45 millones en efectivo, según el informe policial.

La aprehensión se realizó alrededor de las 17:00, en la intersección de Cnel. Rogelio Benítez y Cañada del Carmen, del barrio Las Residentas de Fernando de la Mora.

Paiva Krause contaba con dos órdenes de captura pendientes, por las causas N° 1929/2013 “Lesión de confianza, denuncia falsa y otros” y N° 9022/24 “Asociación criminal”.

Detención tras estado de prófugo

El subcomisario Jhony Godoy, jefe de la División Estafa, explicó que la detención se realizó luego de un trabajo de seguimiento.

“Ayer hicimos el procedimiento a la tardecita. Él tiene dos causas pendientes. En las dos causas tiene un auto interlocutorio que determina su prisión preventiva. En uno de los casos se decidió que pasara a penitenciaría”, precisó.

Godoy agregó que Paiva Krause no se hallaba en su vivienda cuando debía cumplir con su arresto domiciliario, motivo por el cual el juez Víctor Ronzewsky, de Villa Hayes, revocó la medida, además ordenó su captura y remisión a la cárcel de Tacumbú.

“La última vez que se verificó su domicilio, él no se encontraba. Justamente por eso fue que se revocó su medida de arresto domiciliario. Tenía una audiencia, no se presentó, no justificó, se lo buscó en su casa, también no estaba”, indicó.

Lo detuvieron en la vía pública

El detenido fue interceptado cuando salía a pie de una vivienda cercana a la suya. “No dijo absolutamente nada”, comentó Godoy.

Con respecto al dinero incautado, el comisario reveló que Paiva Krause alegó que iba a usar para pagar cuentas, que iba a comprar algunos electrodomésticos y que tenía esa plata ahorrada.

El empresario fue trasladado a la sede del Departamento de Investigación de Asunción, donde permanece a disposición del Juzgado y del Ministerio Público.

Contexto judicial

El 31 de julio pasado, el juez Ronzewsky había decretado la rebeldía y orden de captura contra Paiva Krause, quien fue beneficiado inicialmente con arresto domiciliario. Sin embargo, el 22 de julio, cuando la Policía intentó trasladarlo para su audiencia indagatoria, no fue hallado en su residencia y su hijo informó que desconocía su paradero.

Paiva Krause es el dueño de la firma Vanessa y Asociados y figura entre los principales procesados en el esquema de estafa conocido como la “mafia de los pagarés”.