Empleado murió electrocutado al abrir portón en local de eventos de Asunción

Un joven de 28 años falleció de manera instantánea tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba abrir el portón metálico de un local de eventos, ubicado en el barrio Luis A. Herrera de Asunción.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:10 del miércoles, en el predio del establecimiento “Ow Eventos”, según informó el comisario Hugo Marín, jefe de la Comisaría 11ª Asunción.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima fue identificada como Óscar Daniel Ramos Medina, paraguayo, soltero, de 28 años, domiciliado en la ciudad de Quiindy. El joven se encontraba cumpliendo sus labores en el sitio cuando, al intentar abrir el portón para permitir el ingreso de un vehículo, recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó la muerte en el acto.

“Al empujar la puerta metálica, recibió la descarga eléctrica. Cuando llegó el personal policial, ya se encontraba sin signos de vida”, explicó el comisario Marín. Los bomberos voluntarios y el servicio de emergencias médicas acudieron al lugar, pero los paramédicos constataron el deceso de la víctima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Niño sufre descarga en un comercio de Itá tras explosión de cargador de celular

Investigación en curso

El jefe policial indicó que el sitio funciona como un depósito de materiales utilizados para eventos y que el fallecido era empleado del local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por disposición del Ministerio Público, el lugar fue lacrado y el procedimiento continuará este jueves a las 8:00 horas, con la intervención del Departamento de Criminalística, que deberá determinar las causas exactas del accidente.