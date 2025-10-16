Video: maleantes del Pantanal asaltan en Lambaré sin temor alguno

El asalto ocurrió poco antes de la 01:00 de hoy, ya al filo del término de la jornada laboral en la hamburguesería “Chuky Burguer”, ubicada sobre Patricio Escobar esquina Ita Yvate, barrio Valle Apua, Lambaré.

En ocasión, un grupo de personas integrado por un cliente, un trabajador fijo del lugar y un delivery estaban sentados en la vereda del local gastronómico para compartir unos tragos de cerveza.

Así fue el asalto en Lambaré

Sin embargo, en un determinado momento llegaron caminando hasta el lugar dos jóvenes, uno de ellos con un puñal en la mano y sin pronunciar palabra alguna tomó la motocicleta Kenton, GTR 200LTD roja, modelo 2024, con matrícula 681 ABHR, que estaba estacionada frente mismo al local.

Con suma habilidad, el maleante cortó un par de cables y puso en marcha el motor del vehiculo, propiedad del cocinero del local, Carlos Damián González, de 31 años.

Cuando los integrantes del grupo se percataron de lo que estaba ocurriendo intentaron reaccionar, pero en ese momento entró en acción el segundo delincuente quien, revólver en mano, los redujo y los obligó a permanecer en sus sillas.

Este sospechoso, también aprovechó el momento para tomar un teléfono celular de un cliente que estaba sobre la mesa. Posteriormente, este segundo delincuente abordó la moto robada, que ya estaba al mando de su cómplice y escaparon el sitio.

Asaltantes se ocultaron en Pantanal

El delivery que compartía la mesa subió a su moto y comenzó a perseguir a los maleantes, que se dirigieron hasta el barrio San Isidro y se ocultaron en la zona conocida como Pantanal, que actualmente es considerada zona roja por los mismos policías.

Con suma tristeza y resignación, el delivery vio cuando los dos criminales se perdieron en la penumbra, en uno de los callejones del Pantanal a bordo de la motocicleta de su compañero de trabajo.

El Pantanal actualmente alberga a delincuentes de varias facciones criminales del Clan Rotela y otros que se auto denominan del Primer Comando Capital (PCC), sin que nadie certifique esto.

Lo cierto es que ese sector del barrio San Isidro es ocupado por adictos, traficantes, asaltantes y contrabandistas, quienes se unen para repeler con éxito cualquier acción policial en el sitio, considerado una suerte de “zona liberada”.