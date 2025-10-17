Policía recupera vehículo robado y aprehende a un hombre tras persecución

Ignacio Rubén Zorrilla Miranda (51) fue aprehendido este viernes por la Policía tras una persecución en el marco del robo de un vehículo de un albañil que trabaja en zona de Andrade, Asunción.

El hombre cuenta con antecedentes por reducción en 2023 y dos causas por hurto agravado en 2024 y en esta ocasión manejaba una camioneta Toyota, modelo Hilux Surf, que pertenece a la víctima que denunció el hecho al sistema 911.

Según detalló el comisario Pedro Bavera, de la comisaría 10a. luego del reporte se activó el “operativo cerrojo” en la zona para rastrear el automóvil y este fue detectado por un patrullero en zona de la Avda. Aviadores del Chaco, aunque al percatarse de la presencia policial, Zorrilla Miranda desvió el camino con dirección a la Avda. Santísima Trinidad, vía por la que circuló de contramano.

“Fue una persecución y varias motocicletas fueron detrás. Con una de las patrulleras se le cerró el paso; no hubo disparos. Es conocido en el mundo delictivo por hurto y no tiene procesos abiertos, pero sí antecedentes”, precisó el jefe policial.

