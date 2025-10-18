Video: Policía filma en “primera persona” la captura de ‘Thanos’

Cristóbal Domínguez Morel (39), alias “Thanos”, habría ingresado a la vivienda y amenazado a su propietario en el barrio Tacumbú de Asunción esta mañana. La víctima denunció el hecho al sistema 911 de la Policía Nacional y se realizó un rastrillaje por la zona.

Dos uniformados localizaron al sospechoso y entre un forcejeo fue reducido para luego ser trasladarlo a una patrullera de la Comisaría 2.ª de Asunción.

El procedimiento quedó grabado en una cámara de acción que portaba uno de los oficiales y se pudo observar el “punto de vista”, al estilo del conocido policía ‘YouTuber’ José Jiménez.

“Thanos” con antecedentes

El detenido tiene la prohibición de salir del país por dos causas que constan en sus antecedentes: homicidio doloso (2021) y hurto (2025).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: víctima de asalto repele a delincuentes y evita robo en Minga Guazú