Ybytymí: allanamiento culmina con incautación de tanque de combustible y bidones vacíos

El operativo estuvo a cargo de agentes del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional y el agente fiscal de la Unidad Penal 1 de Paraguarí, José Silguero, y se realizó en el marco de una investigación sobre la presunta comercialización ilegal de combustibles y otras mercaderías ilícitas.

La actuación conjunta fiscal-policial se realizó en cumplimiento a un mandato judicial de allanamiento firmado por la jueza penal de Garantías Digna Ocampos.

Al momento de la intervención, la comitiva fue recibida por Marcelo Esteban Garay (38 años), quien permitió a los intervinientes inspeccionar el lugar.

Durante la verificación se constató la existencia en el sitio de una máquina de expendio de combustible en desuso y varios recipientes vacíos presuntamente utilizados para el almacenamiento de combustible, que estaban ocultos en una fosa.

Todos los elementos incautados fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Paraguarí para su almacenamiento y posterior análisis.