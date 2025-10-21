“Policía tiktoker” José Jiménez podría ser dado de baja

El oficial José Jiménez, conocido como “policía tiktoker” por publicar videos de sus procedimientos en redes sociales que los graba con un bodycam, informó que sería dado de baja de la institución tras enfrentar varios sumarios en su contra.

“En esta última vez que tuve un ‘altercado’ con el instructor de sumario, él me llamó y me dijo que me tranquilice porque, lastimosamente, ya está encaminado para que me den de baja de las filas policiales. Lo único que le dije fue que en estas condiciones sería lo correcto salir porque no se puede trabajar de esta manera”, señaló.

El suboficial explicó que, con la reforma de la carta orgánica policial, se estableció que tras tres sanciones un agente debe ser dado de baja. Indicó que en su caso existen 13 sumarios, todos ellos relacionados “directa e indirectamente” con la publicación de sus videos en redes sociales.

Sumario nuevo por “inconducta”

Añadió que el decimotercer sumario en su contra habría surgido tras una discusión con el comisario Porfirio Gustavo Guerrero Silvero, instructor de uno de los procesos que enfrenta, debido a que este no le permitió transmitir en video la audiencia.

Dicho proceso fue suspendido por Guerrero Silvero, quien lo acusó de “inconducta”. El sumario había sido abierto por mal desempeño en sus funciones, luego de que el “policía influencer” llamara “fea” a una mujer detenida durante un procedimiento.

En ese sentido, Jiménez afirmó que no rige el principio de verticalidad durante las audiencias por sumario.

Cuestionamientos al sistema disciplinario interno

Jiménez sostuvo que no ve mal su eventual salida de la institución, pues considera que no existen condiciones para trabajar con transparencia, algo que —según dijo— siempre buscó al compartir sus procedimientos.

“Nosotros estamos intentando transparentar todos los procedimientos que realizamos en el Bañado Sur y si ellos van a querer coartar ese tipo de trabajo, creo que estamos de balde, eso fue lo que le dije”, declaró.

Futuro incierto y vocación de servicio

En caso de ser expulsado, Jiménez señaló que afrontaría el desempleo dedicándose a otros oficios que maneja, como la abogacía, la albañilería o como profesional electricista.

Recordó que ingresó a la institución policial inspirado en un comisario retirado y en su hermana, quien falleció en servicio. Además, resaltó que le interesó el ser agente porque podría ayudar a la comunidad con sus tareas.