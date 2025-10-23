Cédulas irregulares: Fiscalía no descarta complicidad de jefes policiales

En total 11 agentes de la Policía Nacional fueron detenidos como parte de un esquema delictivo que se dedicaba a la falsificación de cédulas a cambio de presuntas coimas desde el Departamento de Identificaciones. Por el caso, hay tres fiscales asignados: Pamela Pérez, Luis Said y Alejandro Cardozo.

Al respecto, la fiscala Pérez detalló que de los 11 sospechosos, solamente tres prestaron declaraciones, mientras que el resto se abstuvo.

“Esta denuncia ingresa a comienzo del año 2024 y lleva ya su tiempo. Hace un año y medio estamos trabajando en esta causa y se pudo determinar que las tramitaciones, específicamente cédulas a extranjeros, fueron otorgadas de manera irregular”, detalló.

También confirmó que de momento son diez los casos detectados “en concreto”, ya que toda la tramitación y concesión de cédulas se hizo de manera irregular sin toda la documentación necesaria para la naturalización paraguaya.

Extranjeros no ingresaron al país

Otro dato que reconfirmó es que de los diez extranjeros con documentos, siete de ellos ni ingresaron al país, mientras que el resto cuenta con una tramitación irregular para la naturalización.

Asimismo, apuntó que el Ministerio Público no descarta que un uniformado de “rango superior” también esté involucrado en todo el esquema.

Por su parte, el fiscal Luis Said confirmó que de momento un ciudadano ruso se encuentra sometido al proceso, mientras que otro de nacionalidad china aún no se presenta, por lo que solicitan al juzgado su declaración de rebeldía.

“Los hechos son del 2023; los funcionarios tiene un usuario, una dependencia específica y pasan los trámites, a partir de eso operaban y no se ha formado un legajo documental en papel. Hablamos también de inducirle a estos funcionarios, soborno agravado”, comentó.

