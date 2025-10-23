Identificaciones: once policías detenidos por emisión irregular de cédulas

Once agentes de la Policía Nacional fueron detenidos este miércoles como parte de un esquema delictivo que se dedicaba a la falsificación de cédulas a cambio de presuntas coimas desde el Departamento de Identificaciones de la institución, según informó comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado.

Según explicó López, la investigación surgió en enero de 2024, a partir de una denuncia interna de la propia Policía.

El reporte había revelado la expedición irregular de 10 cédulas de identidad, en la cual los detenidos tuvieron participación activa a través de sus usuarios digitales.

“Estos funcionarios tuvieron participación activa a través de su usuario y contraseña para la recepción, cotejo e inspección de cada uno de los documentos vertidos hasta su impresión”, mencionó.

Funcionarios involucrados y procedimiento de detención

Los once policías detenidos prestaron servicios en su momento en el Departamento de Identificaciones. De acuerdo con el comisario, dos de ellos aún continuaban en este departamento, mientras que el resto había sido trasladado a otras dependencias.

López precisó que los once agentes fueron detenidos en sus respectivos puestos de trabajo, al momento de presentarse a cumplir funciones esta mañana. Precisó que entre los detenidos hay seis mujeres y cinco hombres.

Diez cédulas irregulares y beneficiarios extranjeros

El jefe policial detalló que se emitieron de forma irregular cédulas para 10 extranjeros, de los cuales siete no ingresaron a nuestro país.

Explicó que se imprimían los documentos sin que los legajos estuvieran visibles, lo que generó sospechas dentro de la Dirección de Identificaciones y derivó en la denuncia inicial que dio origen a la investigación.

De acuerdo al comisario, los beneficiados con las cédulas falsas serían taiwaneses, pakistaníes, rusos y ciudadanos de países del este europeo. Agregó que de los tres que ingresaron a nuestro país, uno de ellos fue detenido.

El comisario no descartó que los beneficiados sean personas vinculadas a actividades delictivas internacionales.

Posible participación de más efectivos

López advirtió que se investigará la probable implicación de otros funcionarios policiales dentro del esquema irregular.

Aclaró que la investigación se basa actualmente en elementos de convicción que, en esta primera etapa, apuntan a los 11 policías detenidos. No descartó la posible implicación de agentes de rangos más altos.