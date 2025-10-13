Video: tiran bomba molotov a la casa de un periodista en Lambaré

Esta tarde, un hombre en motocicleta se acercó hasta el frente de la vivienda del periodista Aníbal Benítez, director del medio PDS Radio y TV Digital, ubicada en Lambaré, para arrojar una bomba molotov.

Según comentó la víctima, la botella habría impactado contra un vidrio y él, junto a su familia, pensaron que fue algún pájaro que había impactado contra el cristal, hasta que le dieron el aviso de que había un incendio en su patio.

Además del artefacto, Benítez encontró un papel con la palabra “cuídese” escrita a mano, junto a una bala.

“Gracias a Dios, nadie salió herido; estaba yo, mis hijos pequeños, mi mamá, mi cuñada. No quiero decir que sospecho esto, es muy raro lo que pasó", mencionó y recordó otros ataques que hubo recientemente también en Lambaré a los periodistas Fabián Costa y Carlos Benítez.

“Este infeliz es un enviado”

Sobre el hecho, Marcos Benítez, hermano de la víctima, confirmó que sus padres viven en esa casa y sostuvo desconocer de dónde pudo haber venido la amenaza.

“PDS viene publicando temas judiciales, Aníbal y su equipo, y también corrupción pública, condenados que siguen sin estar presos. Hoy lo de Roberto Cárdenas, no sé si será por ese lado; no sé, no podemos sacar la conjetura”, detalló.

También coincidió con su hermano sobre que ellos no recibieron algún tipo de mensaje o amenaza previa, por lo que es la primera vez y “realmente asusta”.

“Estuvieron a un metro tirando una bomba molotov y un papel todo doblado con un mensaje. Yo creo que ningún periodista se va a callar ante una amenaza; este infeliz que vino acá es un enviado, al autor moral tenemos que llegar”, concluyó.

