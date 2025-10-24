Golpe al narcotráfico en zonas fronterizas a través de la Operación Nueva Alianza 53

Este viernes, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), informa que en los primeros días de intervención, los equipos binacionales erradicaron 98 hectáreas de cultivos ilícitos, equivalentes a una producción potencial de 294.000 kilos de marihuana, a través de la Operación Nueva Alianza 53.

También fueron destruidos 3.550 kilos de marihuana picada, 1.232 kilos prensados, 12 campamentos y 11 prensas rústicas utilizadas para el procesamiento.

Durante las incursiones en el Asentamiento Primero de Marzo, departamento de Alto Paraná, fue desmantelada una logística industrial tipo laboratorio destinada a la producción de cannabis de alta calidad, evidencia del nivel de sofisticación alcanzado por las estructuras criminales.

El perjuicio económico estimado para las organizaciones involucradas supera los 44 millones de dólares, constituyéndose en un golpe directo al financiamiento de las redes de producción y tráfico de marihuana en la frontera.

La Operación Nueva Alianza, una de las cooperaciones binacionales más sostenidas entre Paraguay y Brasil, continúa desarrollándose con incursiones aéreas y terrestres en zonas de difícil acceso, reforzando la lucha conjunta contra el narcotráfico y sus efectos ambientales.

El ministro Jalil Rachid advirtió recientemente que la producción ilegal de marihuana ha depredado más de 5.000 hectáreas de bosques en solo dos años, evidenciando el grave daño ecológico que estas estructuras criminales provocan sobre áreas protegidas y ecosistemas clave del país.