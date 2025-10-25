A balazos, custodio policial evitó el asalto a uno de los “magos aduaneros”

Según el reporte policial, el violento intento de asalto se registró a las 20:40, sobre la calle Río Paraguay y Mbujapey de la ciudad de San Lorenzo. El funcionario público identificado como Javier Marcelo Agüero Martínez fue interceptado por aproximadamente cuatro asaltantes fuertemente armados, quienes intentaron reducirlo cuando estaba llegando a su vivienda.

Sin embargo, fueron repelidos a balazos por un agente policial que llamativamente oficiaba de custodio para el funcionario público, de acuerdo a lo confirmado por el mismo comisario Alexander Méndez, jefe de la Comisaría Primera de San Lorenzo. “Él tenía un custodio que pudo repeler a los supuestos autores del atraco. No se lograron llevar nada de valor. El señor relata que el portón basculante no llegó a abrirse y el custodio realizó los disparos a tiempo”, señaló.

Los delincuentes huyeron a bordo de un automóvil, de la marca Toyota, modelo Spacio, que luego fue abandonado a aproximadamente 10 cuadras del lugar. El automóvil fue denunciado como robado hace un mes en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

El jefe policial señaló que se presume que los delincuentes manejaban los horarios de la víctima y por ello llegaron en el momento exacto en el cual llegaba a casa. Destacó que se hicieron los trabajos primarios de recabado de evidencias y todas las pruebas serán sometidas a pericias.

Dentro del rodado, según pudieron captar cámaras de ABC TV, se encontraron dos bombas tipo molotov, que se presumen iban a ser utilizadas para perpetrar el atraco.

El “mago aduanero”

El reporte identifica a la víctima como Javier Marcelo Agüero Martínez (54), empleado público, pero no se confirma en qué institución. El hombre tenía como custodio al suboficial principal Héctor Orlando Bogado.

Agüero Martínez y su esposa, Cynthia Lorena Agüero Colmán, son dos de los conocidos como “magos aduaneros”. Ambos llegaron a ser imputados por presunto enriquecimiento ilícito, debido a que poseían muy bajos salarios pero vivían rodeados de lujos y en una costosa vivienda.

Según las investigaciones periodísticas, Javier Marcelo en el 2014 había comprado al contado una camioneta por US$ 50.000, cuando ganaba solo G. 7.500.000 como funcionario aduanero. La imputación de la Fiscalía señalaba que constantemente hacía cambios de divisas por montos muy por encima de sus ingresos probados.

Su esposa ni siquiera tenía constancia de ingresos formales, pero en el 2016 estrenó una camioneta valuada en US$ 40.000, también pagada al contado.

Según los datos, el funcionario percibió unos G. 753 millones en concepto de salarios en 6 años, pero en solo 4 años acumuló bienes por G. 3.000 millones.

Pese a todos esos indicios y las pruebas recabadas, ambos fueron sobreseídos a pedido del fiscal Leonardi Guerrero. A pesar de sus antecedentes, el “mago aduanero” sigue trabajando en la función pública, según se confirma hoy.

