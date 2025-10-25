Capturan a sospechoso del atentado contra el periodista Aníbal Benítez

El detenido por el atentado ocurrido en Lambaré el 13 del corriente es José Camilo Marecos Núñez, de 28 años, quien fue capturado ayer de mañana en un inquilinato donde vivía en José Segundo Decoud entre O’Leary y 15 de Agosto del barrio Tacumbú de Asunción.

El allanamiento fue practicado por policías del Departamento de Investigaciones de Central, bajo la supervisión de la fiscala de Derechos Humanos de Asunción, Sonia del Carmen Sanguinés Bidondo.

Los investigadores llegaron al sospechoso gracias al seguimiento que hicieron con cámaras de seguridad que lo grabaron antes y después del atentado y amedrentamiento perpetrados contra el abogado y periodista Aníbal David Benítez Vera, de 37 años, director del diario digital PDS, especializado en temas judiciales.

El hecho se produjo el 13 de octubre pasado en Yasy casi Paseo del Solar del barrio Santa Luisa de Lambaré.

Según se ve en un video, el que sería el ahora detenido José Camilo Marecos Núñez llegó al lugar a las 14:09 en una motocicleta tipo Trail, de la cual bajó y luego arrojó contra la casa una botella de vidrio con combustible y un trapo adentro encendido con fuego.

La bomba molotov, afortunadamente, no causó daños ya que tras rebotar contra la ventana de la planta alta cayó al jardín y se extinguió rápidamente.

Acto seguido, el sicario tiró también al patio una bala de pistola y una nota de amenaza que decía “Cuídese”.

Sospechoso tiene una moto idéntica

El comisario Hugo Velázquez, uno de los investigadores, declaró ayer que el detenido no dijo una sola palabra, aunque sus vecinos sí corroboraron que hasta hace poco tenía una motocicleta idéntica a la del video de atentado, pero que justamente desde ese día ya no apareció en el inquilinato.

El policía también mencionó que al menos en el Registro del Automotor figura que el sospechoso es dueño de un biciclo con las mismas características.

Otros ataques, en la misma ciudad

El atentado contra la casa de Aníbal Benítez fue el tercero consecutivo en Lambaré contra periodistas, luego de los ataques contra las casas de Julio Fabián Costa Caballero, jefe de Prensa de la Municipalidad local, sucedido el 17 de setiembre pasado, y de Carlos Javier Benítez Gauto, director del diario digital El Observador, registrado el 18 de setiembre.

Coincidentemente, las tres viviendas quedan a pocas cuadras unas de otras.

En el caso de Fabián Costa, sería un ataque por una puja política en la ciudad.

Carlos Benítez dijo que el ataque en su contra sería en represalia por las publicaciones sobre la mafia de los pagarés.

Aníbal Benítez, en tanto, había dicho que no tenía idea de quién querría dañarlo porque las publicaciones de su medio eran las “normales”.