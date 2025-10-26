Atentado en Pedro Juan Caballero, en venganza por otro caso de sicariato en Cerro Corá

La semana pasada ocurrieron tres casos de sicariato en Pedro Juan Caballero.

El lunes 20 de octubre fue asesinado el brasileño Jonathan Medeiro Da Fonseca, de 36 años, y salió herido el paraguayo Eduardo Flor Cataluppi, de 22 años.

Fue en el estacionamiento del Shopping China. Por ese hecho, está preso Ovidio César Fischer Mussi, de 44 años.

El marte 21 de octubre fue asesinado el paraguayo César Michel Arguelho Frutos, de 37 años, y resultó herido el paraguayo Leonardo Ramón Villalba Galeano, de 29 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sucedió en un lavadero del barrio San Gerardo. Los sicarios actuaron en una moto y ya están identificados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese mismo día, fue atacado el paraguayo Luis César Argüello, de 44 años, alias Anguja, quien sobrevivió aunque fueron heridos de manera colateral un adolescente paraguayo y el mecánico brasileño Víctor Manuel Benítez, de 44 años. Este último murió en la madrugada siguiente.

Lea más: Empresario atacado en Pedro Juan Caballero fue investigado por el caso de cocaína en carbón

La camioneta usada por los matones fue hallada quemada ayer de madrugada.

Están presos por el caso Darío Crispín Sánchez Bareiro, de 45 años, y Marcos Antonio Cuevas Echeverría, de 24 años.

Las hipótesis sobre el móvil del atentado en Pedro Juan Caballero

Una hipótesis que maneja la Policía Nacional es que el ataque contra Anguja sería en venganza por el intento de homicidio de Wilson René Arce Cáceres, de 39 años, y Dilso Raúl Barboza, de 40 años, ocurrido el 1 de julio pasado en el municipio de Cerro Corá.

Lea más: Ataque de sicarios deja herido a un hombre y otro huyó del Paraguay

El tráfico de cocaína también se indaga en este caso, ya que Anguja fue mencionado en algún momento como uno de los probables dueños de la carga de 2.906 kilos de cocaína incautada en 2020 en el puerto Terport de Villeta.

Por ese fallido envío de droga está condenado Cristian César Turrini Ayala y debe afrontar juicio Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular.