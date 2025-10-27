Hombre con antecedentes por homicidio cayó con presunta droga en Ypané

El Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional llevó a cabo un allanamiento en el barrio Virgen del Pilar de Ypané, donde se logró la aprehensión de Marcelo Saúl Merlos Orrego, un hombre que ya cuenta con un amplio historial delictivo.

Durante la intervención, también fue detenida Brenda Giselle Gómez Velázquez, quien se encontraba en la vivienda allanada.

Lea más: Asesinato de hermana de excomisario Antonio Gamarra: cayeron otros dos supuestos implicados

En el sitio, los intervinientes incautaron dosis de cocaína tipo crack, marihuana, dinero en efectivo y otros indicios, evidencias que fueron remitidas al Ministerio Público.

Antecedente por homicidio

Según informaron las autoridades, Merlos Orrego contaba con orden de captura pendiente por tenencia de estupefacientes y violencia intrafamiliar, además de antecedentes por homicidio doloso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hombre ya había sido detenido en 2023, implicado en el asesinato de Gibelda Gamarra Acosta, hermana del comisario general retirado Antonio Gamarra, un caso en Ypané.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ypané: condenan a 15 años de cárcel a un hombre por homicidio

Fuentes policiales indican que Merlos se autodenominaba miembro del Primer Comando Capital (PCC), aunque esa vinculación aún no fue confirmada oficialmente.

Todo lo incautado y el informe policial fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que analizará nuevas imputaciones por tráfico de drogas y asociación criminal.