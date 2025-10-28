“Sos un depravado”: madre encara al docente denunciado por abuso sexual en Lambaré

Una confrontación se desarrolló cuando el docente imputado por supuesto abuso sexual a cuatro alumnas de un colegio de Lambaré fue a comparecer ante la Fiscalía. En el lugar, una mujer denunciante lo enfrentó con duras palabras.

“No tenés cara. Siempre tuve razón en lo que yo decía, sos un depravado para hacer lo que hiciste con la alumna. No tenés vergüenza. Caro vas a pagar, en el infierno te vas a ir, desgraciado”, expresó.

Según se escucha en una parte del video, la mujer sería madre de una de las presuntas víctimas del docente.

Lea más: Abuso sexual en colegio de Lambaré: denuncian silencio cómplice de director y supervisora

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antecedentes del caso

Padres del colegio de Lambaré denunciaron que ni el director de la institución ni la supervisora de la zona activaron el protocolo correspondiente cuando se reportaron los primeros casos. El señalamiento contra el docente apunta al supuesto abuso sexual de cuatro alumnas bajo su responsabilidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recién después de que el caso se hiciera público, las autoridades educativas intervinieron. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) abrió sumario administrativo el pasado 24 de octubre, medida considerada tardía por los denunciantes.

Las familias afectadas exigen celeridad a la Fiscalía y protección para las víctimas.