Intento de asalto en Asunción termina con una detenida y un vehículo robado recuperado

Un intento de asalto ocurrido ayer martes en el barrio Pinoza de Asunción culminó con la detención de una mujer con orden de captura y la incautación de un vehículo que fue robado al intendente de Areguá en agosto pasado. El hecho fue frustrado gracias a la rápida intervención policial.

Robo frustrado

El suceso se registró alrededor de las 12:30 sobre las calles Amancio González y Guaraníes, cuando tres personas ingresaron a un local comercial con intenciones de cometer un robo. Sin embargo, efectivos policiales que patrullaban la zona reaccionaron a tiempo e impidieron que el hecho se concrete.

“Hubo un intercambio de disparos, pero los sujetos abandonaron la intención. Uno escapó en el vehículo y los otros dos a pie”, detalló el subcomisario José Cabañas, de la Comisaría 7ª Metropolitana.

Incautación del vehículo robado

Tras la huida de los sospechosos, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda y en horas de la tarde localizaron un vehículo con las mismas características al utilizado en el intento de asalto. Durante la verificación, con apoyo de personal de la FOPE, Criminalística y Automotores, se comprobó que el rodado tenía una chapa adulterada y correspondía a una camioneta hurtada en Areguá, propiedad del intendente de esa ciudad.

Mujer detenida con orden de captura

En el mismo procedimiento fue aprehendida Edith Liliana Gosling Mereles, de 31 años, quien contaba con una orden de captura vigente por un hecho de exposición al peligro en el tránsito terrestre. La mujer cayó en contradicciones durante su declaración y, finalmente, admitió haber colaborado con los supuestos asaltantes.

“La detenida cayó en varias contradicciones y terminó delatando lo que ocurrió. Se incautó su teléfono y otro que habría pertenecido a uno de los prófugos”, explicó Cabañas.

De acuerdo con el informe policial, ningún objeto fue sustraído del local comercial y no se registraron heridos. Los agentes también recuperaron un arma de fuego abandonada durante la huida de los delincuentes.

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras que el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional prosigue con las diligencias para dar con los demás integrantes del grupo delictivo.