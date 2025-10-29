Joven logra recuperar su vehículo robado mediante las redes sociales

El hurto del vehículo se registró el martes, pocos minutos después de la medianoche, en la zona de Villa Elisa. Según las imágenes de circuito cerrado, un hombre solitario caminaba por la calle cuando, en cuestión de minutos, arrancó el vehículo estacionado frente a una vivienda y huyó del lugar.

El automóvil pertenecía a Bianca Ibarrola, quien había dejado su rodado frente a su casa antes de descansar.

Tras el robo, la víctima publicó la denuncia en redes sociales, difundió las características del vehículo y pidió colaboración ciudadana. “Teníamos un flyer en donde decía que estaba robado y todas las características del coche”, relató la joven.

Además, recopiló imágenes de cámaras de seguridad y compartió la información. Tras horas de búsqueda, casi a la medianoche siguiente, un vecino de Fernando de la Mora la contactó para avisarle que un vehículo de iguales características al suyo estaba frente a su casa.

El hallazgo inesperado

Al acudir al sitio -ubicado en las calles Lapacho y 6 de Enero, en Fernando de la Mora-, la joven confirmó que se trataba efectivamente de su automóvil. “Me dio todas las características del auto y me avisó dónde estaba. Y como sea vine y encontré”, comentó.

El vehículo había sido dejado en la zona, aparentemente para “enfriar” el robo, una práctica común entre delincuentes que abandonan temporalmente los autos robados para verificar si cuentan con GPS o sistemas de rastreo.

Alivio tras recuperación

Agentes de la Comisaría 11ª Arroyo Seco acudieron al lugar y procedieron a la incautación del vehículo, bajo disposición de la fiscal Fanny Hilera.

La víctima, por su parte, expresó su alivio y felicidad tras recuperar el rodado. “Con eso me manejo para ir a la facultad y a todos lados”, mencionó.