Policía ya identificó a los asaltantes del cambista en Ciudad del Este

Un cambista fue víctima de un violento asalto este jueves en la zona primaria del Puente de la Amistad, uno de los puntos con mayor presencia de fuerzas de seguridad en la zona. Los motochorros se habrían alzado con aproximadamente 10.000 dólares.

El hombre, quien no cuenta con un punto fijo por ser un trabajador que no pertenece a ningún gremio, habría sido contactado previamente para realizar una transacción en el Shopping del Este, ubicado sobre la avenida Monseñor Rodríguez.

El subcomisario Carlos Bordón, del Departamento de Policía Turística, Zona Primaria del Puente de la Amistad, manifestó que ya tienen identificados a los dos asaltantes y que en este momento están esperando para poder allanar la casa donde se encuentran escondidos.

“Ya están identificados los asaltantes, ya estamos rodeando la casa. Ellos son esteños y estamos esperando la orden de allanamiento para poder entrar, estamos en buen camino”, expresó el oficial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asaltan a pasero brasileño en pleno centro de Ciudad del Este

El subcomisario confirmó que ambas personas cuentan con antecedentes y una vez que finalicen con el operativo brindarán mayores detalles.