Paraguayos murieron tras brutal choque en Argentina

Dos camionetas chocaron frontalmente sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1304, en la provincia argentina de Corrientes. En hecho dejó cuatro personas fallecidas y un herido grave, según medios locales.

Entre las víctimas se encuentran dos ciudadanos paraguayos, identificados como Amel Raúl Ale López (32) y María Hebe López Beristain (59), quienes viajaban en una Toyota Hilux con destino a un complejo en Bahía Carayá.

Según medios locales, el accidente ocurrió cerca de las 8:00, en las inmediaciones de Ituzaingó, y según reportes, el impacto fue frontal, en un tramo de buena visibilidad donde ambos vehículos circulaban a alta velocidad.

Víctimas calcinadas

El otro vehículo involucrado fue una Ford Ranger, conducida por Dante Guerrero y Lucas Sarchetti, dos jóvenes oriundos de Posadas, Misiones, que se dirigían a una jornada de pesca.

El choque provocó un incendio que consumió el vehículo y dejó los cuerpos de los ocupantes irreconocibles.

De acuerdo con las pericias preliminares, el fuego se habría originado por un bidón de combustible transportado en el vehículo, lo que aceleró la combustión.

Un sobreviviente paraguayo en grave estado

El único sobreviviente del siniestro es Emmanuel José Ale López (27), hijo de una de las víctimas paraguayas, quien fue trasladado de urgencia al hospital de Ituzaingó con múltiples heridas y fracturas.

Un tercer joven misionero, compañero de las víctimas argentinas, se salvó de milagro al haberse quedado cuidando la lancha en un paraje, a pocos kilómetros del lugar del impacto.

Las camionetas fueron trasladadas a la Seccional Segunda de Ituzaingó, donde los peritos trabajan para determinar cuál de los dos vehículos invadió el carril contrario.