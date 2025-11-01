Investigan la desaparición de una adolescente en Hernandarias

La agente fiscal Beatriz Adorno Acuña, de la Unidad Penal n.º 2 de Hernandarias, ordenó la búsqueda y localización a nivel nacional de la adolescente Naely Báez Cáceres, de 14 años, quien se encuentra desaparecida desde la madrugada del 26 de octubre de 2025.

La menor, domiciliada en el barrio 1.º de marzo de esa ciudad, fue reportada como ausente por su madre, Rosa Cáceres, de 43 años, quien relató que advirtió su ausencia alrededor de la 01:00 del 26 de octubre. Sin embargo, la denuncia recién fue formalizada el 31 de octubre en la Comisaría 5.ª de Hernandarias, ya que la mujer inicialmente consideró que se trataba de una conducta habitual de la adolescente.

La causa fue caratulada como “Supuesto hecho punible contra el Estado Civil, el Matrimonio y la Familia – Violación de la Patria Potestad”, según consta en el oficio remitido por el Ministerio Público.

Durante la denuncia, la madre también manifestó que su hija consume drogas, hecho que fue incorporado a la investigación. Tras la recepción del testimonio, los antecedentes fueron remitidos a la Unidad Penal n.º 2, que dispuso la apertura formal de la causa.

La fiscal Adorno informó al Juzgado Penal de Garantías sobre el inicio del proceso, conforme al artículo 290 del Código Procesal Penal, y ordenó la designación de personal policial para realizar un rastrillaje exhaustivo en el barrio 1.º de marzo y zonas aledañas.

Asimismo, dispuso el monitoreo de cámaras de seguridad, la entrevista a vecinos y testigos, y el análisis de las comunicaciones de la adolescente y sus posibles contactos. Todas las diligencias serán coordinadas directamente con la representación fiscal.

Se solicita colaboración de la ciudadanía

El Ministerio Público solicita a la ciudadanía que cualquier información sobre el paradero de Naely Báez Cáceres sea comunicada a la comisaría más cercana o a la Unidad Penal n.º 2 del Ministerio Público de Hernandarias.