Prisión en el caso del militar Guillermo Moral

Los nuevos procesados por el crimen del militar son Luis Fernando Guillén Martínez, de 22 años; Elda Sofía Galeano Kleiner, de 43 años, y Marco Antonio Florentín Camacho, de 42 años, quienes fueron capturados el miércoles de mañana en Ciudad del Este e imputados al día siguiente por sicariato y asociación criminal.

Los fiscales que presentaron la imputación son José Martín Morínigo Coronel, Carlos Alejandro Cardozo Pereira y Christian José Ortiz Riveros.

Luis Fernando le envió por giro 300.000 guaraníes a los sicarios, el 19 de setiembre pasado.

Elda Sofía le envió por transferencia 300.000 guaraníes a los sicarios, el 2 de octubre pasado, tres horas después del sicariato.

Cuerpo hallado en el río Paraná

Esta mujer habría enviado la plata por pedido de su pareja Marco Antonio, quien a su vez “habría recibido las instrucciones de la familia Guillén, con quienes mantenía una deuda pendiente, en razón de la provisión con fines de comercialización de sustancias estupefacientes”, según el documento elaborado por los fiscales.

Los sicarios que cometieron el crimen fueron supuestamente Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, quien manejaba la motocicleta, y Alexander Abrahán R. D., de 16 años, quien disparó contra la víctima.

El cuerpo de este último sería el que fue encontrado el lunes último en el río Paraná, en la zona de Domingo Martínez de Irala.

Por la causa, ya están presos también Jorge Guillén Bogado, de 44 años, y Ángel David González Guillén, de 21 años.

Jorge, el supuesto líder del grupo, es el papá del ahora encarcelado Luis Fernando.