Así están los pasajeros heridos en choque de colectivo

En horas de la mañana de este lunes 3 de noviembre, ocho de los heridos en el choque de un colectivo en la avenida Mariscal López fueron ingresados de urgencia al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).

El informe preliminar del Servicio de Cirugía General de la previsional señala:

Un pasajero fue ingresado directamente a quirófano por una “herida cervical con sangrado activo”.

Otra víctima presenta probable fractura de maxilar y se encuentra en evaluación por especialistas.

Un tercer paciente registra una herida cortante en el mentón, ya estabilizado.

Los cinco restantes presentan lesiones leves y permanecen en observación médica.

Las autoridades del hospital indicaron que este es un reporte preliminar y no se descarta el ingreso de más afectados vinculados al mismo accidente.

Además, se espera la actualización de la situación de salud de los otros heridos que fueron al Hospital del Trauma.

¿Cómo fue el choque del colectivo?

El colectivo circulaba por la avenida Mariscal López, de salida del microcentro, cuando habría perdido el control del rodado y terminó impactando contra un árbol.

Las causas del choque aún se encuentran bajo investigación. No obstante, se presume que un aparente problema mecánico habría sido la causa.

Se reportaron en total 17 lesionados, algunos fueron al Hospital del Trauma y otros al IPS.