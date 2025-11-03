Video muestra a “ladrón acróbata” que trepa un balcón para robar en San Lorenzo

Un video de circuito cerrado muestra el momento en que un delincuente con sorprendentes habilidades físicas logra ingresar a una vivienda en el barrio San Antonio de San Lorenzo. El hombre se balancea sobre una estructura metálica y trepa hasta el balcón para hurtar varios objetos del domicilio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Teniente Benítez casi Juan Silvano Godoy, en una zona comercial y transitada del barrio. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran cómo el intruso escala con agilidad el soporte de metal del techo, se impulsa hacia el balcón mientras una mujer, aparentemente su cómplice, lo espera frente a la casa.

La víctima, Eli Osorio, relató que el hecho se produjo en cuestión de minutos, cuando ella acababa de subir a su habitación.

“Yo todavía estaba despierta, me despedí de una amiga y apenas entré arriba, él ya estaba entrando. No escuché nada. Al día siguiente me di cuenta de que se llevaron cosas como cubiertos, carne, cosas así”, comentó.

Según detalló, el delincuente habría salido llevando los objetos por la terraza de una vecina y saltando hacia la calle por un árbol.

“En el video se ve que es una persona bastante ágil, preparadísimo para una ‘olimpiada’ como dicen los vecinos. Estaba acompañado de una mujer, que se quedó escondida en la esquina”, agregó Osorio.

Vecinos se reunirán con autoridades policiales

La dueña de casa, Carmen Blanca, aseguró que en los últimos días se registraron varios hechos delictivos en el barrio, lo que generó gran preocupación entre los pobladores.

“Estamos sorprendidos porque jamás pasó esto acá. En tres días se robaron dos motos, intentaron asaltar a unos estudiantes y ahora esto. Ya pedimos una reunión con el comisario de la jurisdicción para ver qué seguridad podemos tener”, expresó.

Los vecinos conformaron una comisión barrial de seguridad y solicitaron al jefe policial de la Comisaría 1ª Central una reunión este miércoles en el local Eventos Teresita, donde pedirán mayor patrullaje, instalación de alarmas comunitarias y botones de pánico.

“Nos dijeron que los otros barrios ya tienen alarmas y por eso los delincuentes están avanzando hacia zonas más tranquilas. Queremos prevenir antes de que esto se repita”, señaló Carmen Blanca.

Los moradores atribuyen el incremento de robos a la presencia de consumidores de drogas que merodean la zona a cualquier hora del día.

“Acá parecen mutantes, caminan todas las horas. Yo me sentía segura en mi casa, pero ahora sé que ninguna casa es completamente segura”, lamentó Eli Osorio.