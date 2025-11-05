Adolescente baleado tras partido de piki vóley falleció esta mañana

El adolescente con iniciales C.S.V.F., de 16 años, se encontraba en estado delicado tras recibir una herida de bala en la cabeza anoche. Pese al intento de los médicos por estabilizarlo, terminó falleciendo antes de las 7:00.

El menor fue una de las dos víctimas heridas durante una balacera perpetrada por dos motociclistas en una plaza del asentamiento Villa Angélica, zona del Pantanal. Una mujer de 36 años recibió una herida leve en la pierna y fue dada de alta en la madrugada.

¿Qué se sabe del ataque?

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque. Solo se sabe que dos personas a bordo de dos motocicletas dispararon contra todos los que estaban en la plaza disfrutando de partidos de piki vóley.

“Estaban compartiendo en la plaza de Villa Angélica un partido de piki vóley, ínterin en el cual ingresan dos motocicletas con dos personas a bordo y con armas de fuego, que empiezan a disparar contra la humanidad de las personas que estaban en la plaza”, detalló para ABC TV.

Los presentes intentaron correr y refugiarse en algún sitio cercano, pero las balas alcanzaron a las dos personas mencionadas.