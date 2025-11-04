Tres heridos en un violento enfrentamiento entre adictos en la plaza del Mercado de Abasto de CDE

De acuerdo con el informe oficial, agentes policiales intervinieron este martes, aproximadamente a las 12:00, tras recibir un aviso a través del Sistema 911 sobre una riña entre personas en situación de calle en la plaza del Mercado Municipal de Abasto de Ciudad del Este, Alto Paraná. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a dos involucrados heridos con arma blanca, y una mujer fue golpeada en la cabeza con una piedra.

Lea más: Jefe de sicarios se resistió a ser detenido porque creyó que iba a ser asesinado

Uno de los aprehendidos es Bartolo Martínez (39), alias “Doctor”, quien posee antecedentes por robo agravado (2019). El hombre fue detenido en flagrancia por el supuesto hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa y perturbación de la paz pública.

Según el informe, el hombre habría atacado con un machete a Carlos Agustín Romero Martínez (31), con antecedente por hurto agravado en 2022, quien sufrió una herida en el muslo izquierdo; y a Hugo Ricardo Romero (46), con antecedente por violencia familiar en 2023, quien presentó una herida similar en el muslo derecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También fue aprehendida Nilsa Maribel Barrios Torres (28), quien habría lanzado una piedra que impactó en la cabeza de Claudia Pires (33), de nacionalidad brasileña, quien resultó con un traumatismo craneoencefálico. La mujer permanece en grave estado en el pabellón de emergencias médicas del Hospital Regional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la intervención, la policía incautó un machete, presuntamente utilizado por Martínez.

Además, en el mismo operativo fue detenido Osmar Ojeda López (35), quien contaba con una orden de captura pendiente por homicidio, emitida en 2020 por el Juzgado de Coronel Oviedo.

El procedimiento contó con la participación de los Bomberos Voluntarios K16 y K17, quienes asistieron a los heridos, y del Departamento de Seguridad y Tránsito, que colaboró en el traslado de doce personas en situación de calle para su identificación mediante el sistema AFIS.

Lea también: Murió desangrado tras ser macheteado durante gresca en Cambyretá

La fiscal de turno, Cinthia Leiva Cardozo, dispuso la aprehensión de los sospechosos.