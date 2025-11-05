Investigan a funcionarias de la Fiscalía de Luque por presunta usurpación de funciones

La agente fiscal Laura Giacummo, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) N.º 13, llevó adelante un procedimiento en la Sede 1 de la Fiscalía Zonal de Luque, tras una denuncia por presunta usurpación de funciones públicas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la agente fiscal de la Unidad 6 de la misma jurisdicción, quien puso en conocimiento supuestas irregularidades cometidas por dos funcionarias administrativas que prestan servicios en la Unidad N.º 5, de Luque.

Lea más: Detienen a tres personas y desarticulan red de distribución de cocaína en Luque

Según la denuncia, las funcionarias habrían realizado diligencias como citaciones a indagatoria, elaboración de actas y otras actuaciones procesales, sin contar con las atribuciones ni con autorización alguna.

Incautaron celulares y computadoras

Durante el procedimiento, el equipo fiscal incautó celulares y computadoras, que serán sometidos a un análisis técnico por parte de peritos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Allanan Palacio de Justicia en Luque tras producción de documento falso

El allanamiento fue autorizado por el juez de Garantías de Delitos Económicos y Corrupción del Primer Turno, Humberto Otazú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el operativo también participó la agente fiscal Carolina Spezzini, en carácter de colaboradora, junto con personal de apoyo técnico del Ministerio Público y efectivos policiales.