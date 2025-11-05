Policiales
05 de noviembre de 2025 - 07:12

Detienen a tres personas y desarticulan red de distribución de cocaína en Luque

Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)
Los dos hombres detenidos anoche en una operación de Senad en el Cuarto Barrio de Luque.Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)

La Senad detuvo a tres personas durante una operación en el Cuarto Barrio de Luque. En el vehículo en que se desplazaban se halló más de un kilo de cocaína.

Por ABC Color

Agentes especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron una operación en Luque, departamento Central, en el marco del plan “Sumar”.

El procedimiento se ejecutó anoche, en inmediaciones del Cuarto Barrio de dicha ciudad. Los intervinientes sorprendieron a tres personas a bordo de un automóvil en plena vía pública, según informó Senad.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron una sustancia blanquecina que, tras las pruebas de campo, dio positivo a clorhidrato de cocaína.

Los detenidos fueron identificados como Isidro Andrés Espínola Ortíz (31), Carmen Riveros (36) y Eligio Sebastián Cantero Báez (29).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caen dos presuntos microtraficantes durante un allanamiento en Pedro Juan Caballero

Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)
Agentes de la Senad durante la captura de tres presuntos narcotraficantes tras una operación en el Cuarto Barrio de Luque.

Evidencias incautadas

La Secretaría Antidrogas precisó que el peso total de la droga es de 1,049 kilogramos, cantidad que representa aproximadamente 2.600 dosis.

En el procedimiento fueron incautados la droga, un vehículo tipo Toyota IST, varios aparatos celulares y billeteras con documentos personales.

Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)
Los celulares y el pan de cocaína que fueron incautados anoche en la operación ejecutada por Senad en la que fueron detenidos dos hombres y una mujer en el Cuarto Barrio de Luque.

Lea más: ¡Atención! Números de Senad para denunciar venta de drogas en tu barrio

De acuerdo a Senad, los tres detenidos y las evidencias fueron remitidos a la Fiscalía para que prosiga con las diligencias correspondientes en el marco de la investigación.