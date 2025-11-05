Detienen a tres personas y desarticulan red de distribución de cocaína en Luque

Agentes especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron una operación en Luque, departamento Central, en el marco del plan “Sumar”.

El procedimiento se ejecutó anoche, en inmediaciones del Cuarto Barrio de dicha ciudad. Los intervinientes sorprendieron a tres personas a bordo de un automóvil en plena vía pública, según informó Senad.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron una sustancia blanquecina que, tras las pruebas de campo, dio positivo a clorhidrato de cocaína.

Los detenidos fueron identificados como Isidro Andrés Espínola Ortíz (31), Carmen Riveros (36) y Eligio Sebastián Cantero Báez (29).

Evidencias incautadas

La Secretaría Antidrogas precisó que el peso total de la droga es de 1,049 kilogramos, cantidad que representa aproximadamente 2.600 dosis.

En el procedimiento fueron incautados la droga, un vehículo tipo Toyota IST, varios aparatos celulares y billeteras con documentos personales.

De acuerdo a Senad, los tres detenidos y las evidencias fueron remitidos a la Fiscalía para que prosiga con las diligencias correspondientes en el marco de la investigación.