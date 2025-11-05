Todo lo que se sabe del asalto al banco en Katueté

Según el comisario Edgar Sanabria, jefe de Investigaciones de Katueté, las pesquisas permitieron vincular el asalto de la semana pasada con un intento de robo a mano armada ocurrido en septiembre pasado en Caaguazú, cuando un convoy de camiones de encomiendas fue atacado por un grupo armado.

Lea más: Tres detenidos en allanamientos por asalto al banco de Katueté

Las armas disparadas en Katueté son las mismas que se usaron en el asalto a transportistas en Caaguazú, según los análisis técnicos.

En ese contexto, esta mañana se realizaron tres operativos para detener a tres sospechosos: Diego Hernán Portillo Sugastti, Antolín Algarín y Edgar Núñez.

“Esta gente ya tenía órdenes de detenciones por otro caso de Caaguazú. Entonces, nosotros sugerimos a la fiscalía también la detención de todas estas personas, como así también de otro grupo que fue individualizado como cabecilla del banco de Katueté, que sería Mauricio Paniagua Medina, que es justamente oriundo de la ciudad de Itacurú y por donde huyeron estos delincuentes, que conocían perfectamente los caminos alternativos que conducen desde un departamento a otro”, precisó en ABC Cardinal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los procedimientos fueron incautados:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chalecos antibalas y salvavidas tipo táctico

Botas, miras telescópicas y aparatos celulares

Grabaciones de circuito cerrado

Más de 5 millones en efectivo

La Policía también decomisó una motocicleta utilizada por los asaltantes, identificada gracias a grabaciones de cámaras de seguridad en Katueté y hallada abandonada en el campo el fin de semana pasado.

Lea más: Ministro de Defensa y comandante de la Policía reconocen debilidad operativa tras asalto en Katueté

Posible vínculo con otros hechos delictivos

“Todos los identificados tienen antecedentes por asaltos a transportadoras de caudales, encomiendas y entidades bancarias”, señaló el comisario.

Destacó en ese sentido que son “conocidos” en el mundo delincuencial.

Hasta el momento, hay 12 sospechosos identificados y solo tres fueron detenidos. Los demás sieguen siendo buscados por la Justicia.

Lea más: Hallan motocicleta usada en asalto a banco en Katueté

Según las pericias iniciales, se sustrajeron al menos 278.000 dólares durante el ataque que implicó el uso de explosivos y dejó toda la sede bancaria en ruinas.