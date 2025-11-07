Policía detiene a un hombre que tenía 21 órdenes de captura

José Roberto Ruttia Sanabria (54) fue capturado hoy por la Policía por presuntamente haber participado en múltiples hechos delictivos a nivel nacional e internacional. Según las informaciones, sus acciones habrían afectado a bienes y patrimonios de terceros.

Asimismo, el hombre fue detenido luego de una patrulla preventiva y mediante un trabajo de inteligencia por parte del Departamento de Control de Automotores.

Sobre Ruttia Sanabria pesaban 21 órdenes de captura por apropiación, estafa, lavado de dinero y otro tipo de hechos. También contaba con antecedentes.

Como parte del procedimiento se incautó un celular y el detenido fue trasladado hasta el departamento de Interpol para las diligencias correspondientes.

