07 de noviembre de 2025 - 16:54

Policía detiene a un hombre que tenía 21 órdenes de captura

Sobre el detenido pesaban 21 órdenes de captura.
La Policía Nacional detuvo este viernes a un hombre de 54 años que contaba con 21 órdenes de captura por distintos hechos punibles. El hombre fue capturado luego de un trabajo de inteligencia, aseguran las autoridades.

Por ABC Color

José Roberto Ruttia Sanabria (54) fue capturado hoy por la Policía por presuntamente haber participado en múltiples hechos delictivos a nivel nacional e internacional. Según las informaciones, sus acciones habrían afectado a bienes y patrimonios de terceros.

Asimismo, el hombre fue detenido luego de una patrulla preventiva y mediante un trabajo de inteligencia por parte del Departamento de Control de Automotores.

Sobre Ruttia Sanabria pesaban 21 órdenes de captura por apropiación, estafa, lavado de dinero y otro tipo de hechos. También contaba con antecedentes.

Como parte del procedimiento se incautó un celular y el detenido fue trasladado hasta el departamento de Interpol para las diligencias correspondientes.

