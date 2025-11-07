San Pedro: Víctima de tentativa de feminicidio teme por su vida

Aida Sosa, quien sobrevivió a una agresión de su ex pareja en el 2024, lamenta que se esté intentando cambiar de carátula de la acusación fiscal y de esa manera minimizar la gravedad del caso.

La mujer indicó que decidió terminar su relación violenta de cinco años con Sixto Ramón Ortellado Valdez en el 2023 y desde entonces fue amenazada de muerte.

Indicó que presentó denuncia en la Comisaría Cuarta de General Elizardo Aquino (San Pedro) por las agresiones y amenazas, pero que, nunca le brindaron protección hasta que en la madrugada 24 de julio del 2024 su ex pareja forzó su puerta e intentó matarla en el interior de su vivienda.

Relató que recibió varias heridas de arma blanca y que afortunadamente logró salir al patio y pedir auxilio a un vecino por lo que pudo sobrevivir a la agresión.

“Un vecino me socorrió y ahí fui a hacer la denuncia por intento de feminicidio. El pasado 30 de octubre luego de cuatro suspensiones finalmente se hizo la audiencia preliminar y el caso fue elevado a juicio. Él pide libertad condicional y que la caratula de la acusación fiscal sea cambiada a violencia doméstica y no intento de feminicidio”, dijo Aida Sosa.

La mujer indicó que incluso llegó a participar de una audiencia pública cuando en el Senado se intentó crear el Ministerio de la Familia y dejar sin efecto el Ministerio de la Mujer donde relató su preocupación sobre la falta de protección a las víctimas de tentativa de feminicidio.

Aida Sosa manifestó que el Ministerio de la Mujer le da contención, pero lamenta que la justicia sea muy lenta en proteger a las víctimas. Agregó que pese a que su agresor están en la penitenciaria de San Pedro de Ycuamandyyú sigue recibiendo amenaza de parte de sus familiares y sobre todo le preocupa los reiterados pedidos de libertad condicional que plantea la defensa.

El fiscal que lleva su causa es Rusbel Benítez, quien se opuso al pedido de libertad condicional, durante la audiencia preliminar donde se elevó la causa a juicio oral.

“Déjenme decirles que si sale este sicópata voy a ser una más las que se callaron para siempre”, advirtió la denunciante.