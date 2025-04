Peña adelanta que vetará eventual creación del Ministerio de la Familia

El proyecto de ley para crear el “Ministerio de la Familia” pretende eliminar los ministerios de la Niñez y Adolescencia, de la Mujer y la Secretaría de la Juventud para fusionarlos en una nueva institución pública. Al respecto, el presidente Santiago Peña señaló que ya analizaron esa posibilidad al inicio de su gestión y la descartaron.

“Nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo, no creemos que sea el momento”, manifestó. Agregó que tuvieron en cuenta muchas razones, como por ejemplo que la población paraguaya es la “más joven de América Latina”.

“Todavía estamos muy atrasados en la oferta de políticas públicas en algunos sectores”, admitió. Destacó, sin embargo, sus programas “estrella”, como Tekoporã, Adultos Mayores y Hambre Cero.

“Nos queda todavía un sector grande de la población que necesita políticas públicas focalizadas sobre ellos, la niñez, adolescencia, juventud y el Ministerio de la Mujer, que es una conquista”, señaló.

Confirmó que está pidiendo al Congreso que no se avance con este proyecto de unificación de ministerios tan sensibles. “Y si deciden avanzar, me van a poner en una situación de tener que vetar esto, ojalá no tengamos que llegar a eso”, concluyó.

