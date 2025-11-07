Video: dos mujeres heridas tras violento accidente en barrio Obrero

Un violento accidente de tránsito se registró en la intersección de las calles Nuestra Señora de la Asunción y Alejandro Guanes (13 proyectada), en barrio Obrero de Asunción, cuando una motocicleta embistió contra un automóvil Mercedes Benz. El momento del impacto quedó grabado por cámaras de circuito cerrado de la zona.

Dos mujeres resultaron heridas

Según informaron los intervinientes, dos mujeres que circulaban a bordo de la motocicleta resultaron heridas. Ninguna de ellas llevaba casco en el momento del accidente.

El subcomisario Tomás Carvajal, de la Comisaría 4ª Metropolitana, detalló que las víctimas fueron identificadas como Yanina Miranda González, de 20 años, quien conducía la moto, y Milagros Aponte, de 18 años, su acompañante.

“El automóvil Mercedes Benz, conducido por Ronald Pérez Falcón, de 20 años, circulaba por Nuestra Señora de la Asunción, mientras que la motocicleta se desplazaba por Alejandro Guanes. Aparentemente, una maniobra imprudente derivó en la colisión”, explicó el jefe policial.

Carvajal señaló que aún se debe confirmar con la Policía Municipal de Tránsito cuál de las calles tiene la preferencia en ese cruce.

Víctimas no usaban casco

Por su parte, Eduardo Vera, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, lamentó que nuevamente el factor común en este tipo de siniestros haya sido la falta de casco protector.

“Dos personas colisionaron contra un vehículo y ninguna tenía casco. Una de ellas sufrió una herida en la cabeza, justamente por no usar protección. Está estable, pero tuvo que ser trasladada de urgencia”, relató.

El bombero también mencionó que la madre de una de las víctimas sufrió una descompensación al llegar al lugar y debió ser asistida.

“Siempre insistimos en lo mismo: el casco salva vidas. Entendemos que hace calor, que puede ser incómodo, pero la diferencia es abismal. Es mejor prevenir que lamentar”, recalcó.

La investigación continúa a cargo de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Tránsito, que deberá determinar la responsabilidad de los conductores.