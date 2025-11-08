Asesinan a tiros a un hombre en su chacra en San Juan del Paraná

Agentes de la Comisaría 39ª informaron sobre un hecho de homicidio ocurrido a las 10:40 de este sábado 8 de noviembre. El crimen se registró en una chacra del barrio San Isidro, de la compañía San Luis del Paraná, distrito de San Juan del Paraná, en Itapúa.

La víctima fue identificada como Pedro Chaparro Peralta (38), quien presentaba heridas de bala en el cuerpo. De acuerdo con el sistema informático de la Policía Nacional, tenía un antecedente por homicidio doloso del año 2018.

La pareja de Chaparro se encontraba en el lugar del hecho. Se trata de Irene Garay (38), quien relató que dos hombres encapuchados, portando un arma corta y otra larga, salieron desde una zona boscosa y dispararon contra la víctima, que en ese momento cortaba pasto tipo camerún para sus animales.

Tras el ataque, los agresores se apoderaron de un revólver calibre 22, marca Taurus, que el fallecido llevaba en el interior de una riñonera, para luego darse a la fuga, según el testimonio de Garay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Trinidad: un hombre falleció tras caer de su moto

El caso fue comunicado al Ministerio Público y al lugar se presentaron agentes de Criminalística e Investigaciones. La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Francisco Martínez.