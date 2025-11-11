Operativo deja cuatro aprehendidos y cocaína incautada en Misiones

En el primer operativo, ejecutado ayer por la Comisaría Cuarta de Santa María, Misiones, los uniformados intervinieron en una vivienda del barrio Fátima, donde detuvieron a Raúl René Caballero Ruiz Díaz (19) y Marcos Gabriel Gómez Soto (20). En poder de los mismos se hallaron siete tocos de sustancia presumiblemente cocaína, una motocicleta Star Dax 110 cc, dos teléfonos celulares y G. 26.000 en efectivo.

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del departamento, José Agüero, quien ordenó que los aprehendidos permanezcan en la sede policial en libre comunicación, mientras prosiguen las investigaciones.

En un segundo operativo, personal de la Comisaría Tercera de San Ignacio detuvo a Alexander Arturo Aquino Espínola (22) y Daycy Arminda Diarte Obregón (44), ambos domiciliados también en el barrio Fátima de Santa María, e incautó una motocicleta Kenton Joy 110 cc sin chapa, en prosecución del caso de narcotráfico detectado en la ciudad misionera.

El procedimiento estuvo encabezado por el suboficial mayor Edgar Pereira y el suboficial inspector Andrés Areco, quienes interceptaron a los sospechosos sobre la avenida Estero Bellaco de esta ciudad. Se realizaron las inspecciones correspondientes a los aprehendidos, sin hallarse sustancias prohibidas.

Dicho caso fue puesto a disposición del fiscal Edgar Ortiz, quien dispuso la permanencia de los detenidos en la Comisaría Tercera, a cargo del Ministerio Público.