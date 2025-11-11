Incautan una tonelada de marihuana en operativo “Escudo Guaraní” en Mayor Martínez

En el marco de la Operación Escudo Guaraní, agentes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en coordinación con el Batallón de Inteligencia Militar, la Fuerza de Tarea Conjunta Sur y la Prefectura General Naval, la SENAD y el Ministerio Público, incautaron un importante cargamento de presunta marihuana en la compañía Ka’aguy Kupe, distrito de Mayor Martínez.

Según el informe oficial, los intervinientes lograron decomisar aproximadamente 1.000 kilogramos de marihuana, que se encontraban ocultos y listos para ser transportados hacia territorio argentino. La carga fue trasladada hasta la base regional de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) para su pesaje y análisis correspondiente.

El fiscal antidrogas Milciades Ramos informó que el operativo se realizó mediante una orden judicial firmada por la jueza Tecla Ríos, del Juzgado de Garantías de General Díaz.

“Nos avisaron del hallazgo de estupefacientes en una propiedad privada, solicitamos la orden de allanamiento y, con apoyo de la SENAD, llegamos al lugar, a unos 60 kilómetros de Pilar, en una zona boscosa”, explicó.

Ramos añadió que, hasta el momento, no se registran personas detenidas y que aún se investiga la propiedad del terreno donde fue encontrada la carga ilícita.