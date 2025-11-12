Alto Verá: Condenan a 18 años de prisión al feminicida de Liliana Sanabria

El Tribunal de Sentencia, compuesto por las magistradas Liz Sanabria de Gneiting, Marcela Escobar y Raquel García, impuso 18 años de pena privativa de libertad a Arnulfo Cabrera Amarilla (22) por el feminicidio de su pareja, Liliana Sanabria Benítez (24).

Por parte del Ministerio Público, presentó las pruebas en contra del acusado el fiscal de la Unidad Penal de Colonias Unidas, Reinaldo Castillo.

El hecho se cometió el 16 de enero de 2022, en una vivienda del asentamiento Primero de Mayo, en el distrito de Alto Verá, departamento de Itapúa.

Según el relato de los hechos, luego de una discusión, Cabrera, que en ese entonces tenía 19 años, tomó un machete y apuñaló en el abdomen a su pareja, Liliana Sanabria. La mujer fue auxiliada, pero llegó sin signos de vida al Centro de Salud de Caronay.

En principio, el joven intentó hacer creer que se trataba de un suicidio. Sin embargo, las pericias forenses determinaron que él había apuñalado a la mujer.

La víctima tenía apenas cuatro meses de relación con su agresor. Como consecuencia del hecho, cuatro niños pequeños quedaron huérfanos, bajo el cuidado de los padres de la joven, que murió a los 24 años.