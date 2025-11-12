San Lorenzo: albañil muere tras caer del sexto piso de un edificio en construcción

Uniformados de la Comisaría 1.ª. Central de San Lorenzo intervinieron en un accidente laboral con derivación fatal que se registró durante la tarde de este miércoles.

El hecho se registró en un edificio en construcción ubicado en Ingavi y Chololo, del barrio Villa Universitaria de la mencionada ciudad. La víctima fatal fue identificada como Raúl Fernández Benítez Núñez (52).

Según declaraciones de la encargada de la obra, el hombre se encontraba realizando trabajos en el sexto piso y desde esa altura cayó hasta el suelo.

El deceso fue comunicado al fiscal de turno Carlos Acuña, quien se acercó al lugar con la forense María Elizabeth Tottil, como parte de las investigaciones del hecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Capturan a suboficial de Policía con dos panes de cocaína en Mariano Roque Alonso