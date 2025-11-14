Hallan muerto a hombre que llevaba seis días desaparecido en Iturbe

La Policía Nacional confirmó este viernes el hallazgo del cuerpo de Emilio Florentín Cabrera (60), quien estaba reportado como desaparecido desde el 8 de noviembre, cuando salió de su vivienda y no regresó.

El hallazgo se produjo esta tarde, a unos cinco kilómetros de su domicilio y a escasos 200 metros de una zona de bosque y un arroyo, en la compañía Candea Guazú. El cuerpo fue encontrado en posición de cúbito dorsal, vistiendo una camiseta deportiva y un short.

De acuerdo con los datos proveídos por la Subcomisaría N.º 14, el hombre padecía una enfermedad cardíaca y tenía prohibido ingerir alcohol. Sin embargo, la información recabada señala que habría salido de su vivienda tras haber bebido, situación que habría agravado su cuadro de salud.

El jefe de la dependencia policial, Oficial Jorge Rotela, explicó que días atrás se realizó un rastrillaje en la misma zona, sin resultados. Por ello, no descartan que el hombre haya fallecido en otro lugar y que su cuerpo fuese arrastrado por la crecida del arroyo, generada por las intensas lluvias de los últimos días.

Personal del Departamento de Criminalística y de Investigación de Hechos Punibles llegó al lugar para iniciar el procedimiento correspondiente. Más tarde, se constituyeron la asistente fiscal de la Unidad Penal N.º 6, abogada Ramona Bogado, y el médico forense David Martínez, quien examinó el cadáver.

El profesional determinó como probable causa de deceso una muerte súbita por infarto, compatible con la patología preexistente del fallecido y con el avanzado estado de maceración cadavérica, que indica que habría muerto hace cinco o seis días.

Tras las diligencias, el cuerpo fue entregado a su sobrino, Gustavo Ayala Florentín, de 30 años, para los trámites correspondientes. La investigación continúa para establecer con precisión el recorrido del hombre y las circunstancias previas a su fallecimiento.