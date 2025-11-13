Segundo detenido por caso de abigeato en Encarnación.

Samuel Derlys Ariel Bogado González (38) fue detenido la tarde de este miércoles en su vivienda del barrio Quiteria II de Encarnación por presunto abigeato. Una comitiva fiscal-policial allanó su vivienda y encontró indicios que lo vinculan a un hecho investigado en la zona.
El operativo fue desarrollado por agentes del Departamento Antiabigeato de la Policía Nacional, de su oficina regional en Itapúa, acompañados por la fiscal Lorena Castelví.
En la vivienda incautaron herramientas como un cuchillo tipo machetillo, cuchillos de cocina, así como otros de fabricación casera; un rifle de aire comprimido, tres rollos de piola de nailon y un aparato celular.
Además, fueron extraídas muestras de ADN, que permitirán encontrar posible relación con los animales hurtados de los pobladores de la zona, así como con carne incautada en un procedimiento anterior.
La causa investigada
Bogado habría sido señalado por Jorge Gabriel Samaniego González (51) como supuesto proveedor de carne, presumiblemente producto de abigeato en la región. Samaniego fue detenido el martes con 20 kg de carne de dudosa procedencia, además de poseer 53 kg de marihuana en paquetes.
El hecho investigado responde a denuncias de pobladores de la zona que se dedican a criar animales, principalmente vacas lecheras de tambo, quienes son víctimas constantes de abigeos en la zona de Encarnación.
Los lugareños se organizaron y rodearon la vivienda del presunto abigeo este martes, y solicitaron la ayuda de la Policía para constatar que los mismos vendían carne de manera irregular.