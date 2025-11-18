Mariano Roque Alonso: cae ladrón del violín de una niña

Agentes de la Comisaría 10ª Central detuvieron este lunes a un joven de 23 años, sindicado como autor de un hurto domiciliario ocurrido en el barrio La Concordia de Mariano Roque Alonso, de donde fue llevado un violín utilizado por una niña para sus clases y una próxima presentación artística. El instrumento, considerado costoso por la familia, fue recuperado junto con otras evidencias.

El comisario Rodolfo Sánchez explicó que días atrás recibieron la denuncia sobre el ingreso de un desconocido a un domicilio, de donde fueron sustraídas prendas de vestir, calzados y, posteriormente confirmado, un violín infantil. La denuncia fue radicada por Tania Mercedes Simbrón Segovia, madre de la pequeña.

Este lunes, alrededor de las 18:20, personal de patrulla divisó a dos sujetos en la vía pública sobre la calle Teniente Vera casi Mandyju Pekua. Uno de ellos llevaba un estuche de violín, lo que llamó la atención de los uniformados.

“Se le consultó sobre el origen del violín y dijo que lo encontró tirado entre unas cosas”, relató el comisario Sánchez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El aprehendido fue identificado como Tobías de Jesús Garay Morínigo, paraguayo, de 23 años, quien posee antecedentes por hurto agravado, tentativa de hurto y resistencia, entre otros. El presunto cómplice también sería adicto conocido de la zona, según refirió el jefe policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asalto y toma de rehenes en supermercado de Areguá

El violín tenía valor sentimental y la niña debía presentarse pronto

Sánchez resaltó que el instrumento recuperado es de alto valor económico para la familia y, especialmente, significativo para la menor.

“La niña tenía una presentación prevista para los próximos días con este violín. El padre se mostró muy agradecido por la recuperación”, añadió.

Además del violín, la Policía incautó un calzado deportivo y varias piezas de aluminio que serían partes de veladores o crucifijos sustraídos presumiblemente de cementerios.

Lea más: Vinculan a supuesta banda de venezolanos y colombianos con asalto a joyería

A disposición del Ministerio Público

El caso fue comunicado al fiscal de turno de Mariano Roque Alonso, Itálico Rienzi, quien dispuso que el detenido permanezca en sede policial y que las evidencias sean remitidas al Ministerio Público.

La Policía labró acta del procedimiento y continúa con las diligencias para identificar plenamente al segundo implicado.