Policiales
20 de noviembre de 2025 - 22:22

Allanan vivienda en Tacumbú: un detenido y cocaína tipo crack incautada

Cae presunto microtraficante en Tacumbú
Cae presunto microtraficante en Tacumbú.

Agentes Antinarcóticos allanaron una vivienda en el barrio Tacumbú, donde detuvieron a un joven de 21 años y se incautaron 305 gramos de crack, dinero en efectivo y un celular, en un operativo contra el microtráfico.

Por ABC Color

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron este jueves un allanamiento en una vivienda situada en el barrio Tacumbú, de Asunción, donde detuvieron a un joven de 21 años e incautaron varias evidencias vinculadas al microtráfico.

El detenido fue identificado como Rivaldo Rafael Giménez, paraguayo, soltero, de 21 años.

Lea más: Senad realiza allanamiento por microtráfico cerca de oficina de Antinarcóticos de la Policía

Evidencias incautadas

Durante el procedimiento se incautaron varias evidencias.
Durante el procedimiento se incautaron varias evidencias.

Durante la intervención, los agentes hallaron 305 gramos de supuesta cocaína tipo crack, distribuidos en cinco porciones grandes. De acuerdo con los intervinientes, una vez dosificada, la droga podría alcanzar unas 630 dosis.

También fueron incautados G. 1.235.000 en billetes de baja denominación y un teléfono celular.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El operativo contó con la presencia de la fiscal Elva Cáceres, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Asunción, quien dispuso la detención del joven y el traslado de las evidencias para su análisis correspondiente.