Allanan vivienda en Tacumbú: un detenido y cocaína tipo crack incautada

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron este jueves un allanamiento en una vivienda situada en el barrio Tacumbú, de Asunción, donde detuvieron a un joven de 21 años e incautaron varias evidencias vinculadas al microtráfico.
El detenido fue identificado como Rivaldo Rafael Giménez, paraguayo, soltero, de 21 años.
Evidencias incautadas
Durante la intervención, los agentes hallaron 305 gramos de supuesta cocaína tipo crack, distribuidos en cinco porciones grandes. De acuerdo con los intervinientes, una vez dosificada, la droga podría alcanzar unas 630 dosis.
También fueron incautados G. 1.235.000 en billetes de baja denominación y un teléfono celular.
El operativo contó con la presencia de la fiscal Elva Cáceres, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Asunción, quien dispuso la detención del joven y el traslado de las evidencias para su análisis correspondiente.