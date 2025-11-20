Condenan por asalto a un militar del Regimiento Escolta Presidencial

Los condenados por asalto son el suboficial principal del Ejército Paraguayo Fabio Arnaldo Torres Chaparro, de 50 años, quien seguirá encerrado en el penal militar de Viñas Cue, y el civil Líder Benítez Ayala, de 40 años, quien seguirá gozando de arresto domiciliario hasta que quede firme la sentencia.

Ambos habían sido capturados por la Policía Nacional (PN) el 4 de julio de 2022 tras una persecución y balacera que se produjeron inmediatamente después del asalto a la playa de venta de vehículos Sur Latín, situada en la Ruta PY02 casi calle Porvenir de la ciudad de San Lorenzo.

En esa operación también fue apresado Diosnel Jabier Vega Cáceres, de 44 años, quien estaba preso en la cárcel de Cambyretá, aunque ahora resultó absuelto.

Lea más: Asalto, persecución y tiroteo en San Lorenzo: hay tres detenidos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Inicialmente, el caso estuvo a cargo el fiscal Julio César Ortiz González, pero luego del traslado de este a Asunción el expediente fue asignado al fiscal Éver Ariel García González, quien de hecho fue el que representó al Ministerio Público (MP) en el juicio que terminó hoy jueves en el Palacio de Justicia de Luque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los datos, el Tribunal de Sentencia presidido por Carmen Sigrid Silvana Melgarejo Gaona e integrado por Nancy Karina Adorno Mendoza y María Magdalena Dos Santos Llamosas resolvió condenar a dos de los tres acusados a una pena de cinco años, pese a que la Fiscalía pidió al menos 7 años.

Las juezas excluyeron los hechos de tentativa de homicidio, resistencia, asociación criminal y violación de la ley de armas, con lo que aplicaron el castigo más leve posible a los delincuentes.

Lea más: Lo que responde Regimiento Escolta tras detención de militar en asalto

Aparentemente, estos hechos no se pudieron demostrar porque ninguno de los policías intervinientes en ese procedimiento se presentaron a declarar en el juicio.

Condenado por asalto tenía pistola usada en dos homicidios

Cuando el militar y los dos civiles fueron capturados, se encontraron tenían dos pistolas calibre 9 milímetros y dos escopetas calibre 12.

Una de esas pistolas, de la marca Beretta, justamente la que portaba el militar Fabio Arnaldo Torres Chaparro, se usó también en un asalto perpetrado el 16 de marzo de 2021 en el municipio de Nueva Asunción, también conocido como Chaco’i.

En ese golpe fue asesinado el cambista Walter Iván Chamorro Ramírez, de 31 años, quien regresaba en un vehículo hacia Asunción desde la localidad fronteriza de José Falcón.

Lea más: Matan a comerciante y roban una bolsa que solo tenía ropas sucias

La pistola atribuida al militar del Regimiento Escolta Presidencial también se disparó en un asalto tipo comando cometido el 5 de abril de 2021 en la ciudad de Capiatá.

Se trata un ataque contra un camión transportador de caudales de la empresa Prosegur, sucedido en el estacionamiento del supermercado Luisito, en el que fueron heridos dos guardias de esta firma y un cliente que esperaba a su familia en su automóvil.

Este último, César Zaracho Barrios, de 42 años, murió dos días después en el Hospital Central del IPS, en Asunción.

Lea más: Fallece cliente baleado en tiroteo en hipermercado

El miliar ahora condenado, Fabio Arnaldo Torres Chaparro, según conexiones establecidas a partir de pericias balísticas, formaba parte de la banda que dirigía el famoso asaltante Roque Jacinto González Almirón, de 53 años, alias Roque Pyguasu, quien cumple múltiples condenas en prisión.

Otro miembro importante de esta banda era Joel Mancuello Ferreira, de 32 años, alias Loqui, quien permanece prófugo desde el 16 de febrero de 2021, cuando escapó justamente con Roque Pyguasu del calabozo del departamento de Investigaciones de Central, que funcionaba en ese entonces en la comisaría 1° de San Lorenzo.