Incautan tambores con sustancias para purificar cocaína

Tras el allanamiento de una vivienda en Limpio, se llevó a cabo la detención de una Laura Soledad Encina Martínez, paraguaya, soltera de 34 años, y la incautación de tres barriles de 200 litros de acetona, químico utilizado en el proceso de purificación de la cocaína.

Se presume que fue traído de forma ilegal e iba a ser destino a algún país de origen de la cocaína. Esto hace presumir que Paraguay sería la ruta de tráfico de estos productos químicos.

“La información que teníamos es que en este lugar se estaban acopiando sustancias para ser reenviadas o utilizadas para la elaboración de otras drogas”, comentó el Subcomisario Celso Paredes - Departamento de Antinarcóticos.

Luego indicó: “La principal incautación fue la de acetona en tres tambores líquidos, de 200 litros cada una, sellados y de origen extranjero. Se presume que los mismos podrían volver a ser enviados a otro país, siendo el nuestro de tránsito”.

La acetona es una sustancia que se usa como oxidante y se utiliza en un proceso de limpieza de la sustancia ya una vez conseguida la pasta base de cocaína de la hoja de coca.

“Estos tambores pueden ser rastreados a partir de ahora para saber si se compraron lícitamente aquí o si se trataría de desvíos de sustancias o si ingresaron de contrabando”, sostuvo.