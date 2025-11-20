Sudamericana: cómo ingresarán los “delivery” a la zona del estadio

En redes sociales corrió una denuncia por la supuesta prohibición de ingreso de repartidores en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco, en medio de los preparativos para la final de la Copa Sudamericana que se llevará a cabo el sábado.

El comisario Juan Agüero desmintió esa información y aseguró que “de ninguna manera” van a coartar la libertad de los trabajadores. Recordó que lo que están haciendo es repartir acreditaciones a casi 500 vecinos residentes de toda la zona, para garantizar la seguridad.

Indicó que ya se iniciaron los trabajos de seguridad en torno a la Sudamericana, pero que las calles se cerrarán recién desde el sábado a las 11:00. Actualmente, solo se bloquean parcialmente algunas calles por trabajos de reacondicionamiento de las calles.

Lea más: Más de 114 vuelos esperados en Paraguay para la final de la Sudamericana

¿Qué deberá hacer un delivery para entrar a la zona?

Con respecto a los repartidores, señaló que todos lo que ingresen a la zona y quieran pasar el anillo de seguridad tendrán que registrarse. “Tienen que acercarse a los policías y decirles que irán a tal o cual casa y ya pasarán. Solamente los registraremos para confirmar que no sean motoasaltantes. Nadie será coartado en su libertad”, declaró en ABC Cardinal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Copa Sudamericana: hasta 5.000 viajeros pasarán por el aeropuerto Silvio Pettirossi

Unos 6.000 agentes oficiales trabajarán para garantizar la seguridad en el día de la Final de la Copa Sudamericana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cómo pueden registrarse los vecinos?

Por otra parte, explicó que los vecinos de Sajonia solo deben acercarse a la comisaría más cercana para registrarse y obtener un carnet que facilitará la circulación de sus vehículos sin mayores protocolos.

Indicó que cada carnet tiene un código QR para mayor seguridad. Actualmente, hay 470 pobladores acreditados en la zona y los agentes ya están repartiendo los carnets desde ayer.